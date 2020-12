CNN: China meldde in februari te laag aantal besmettingen

De Chinese overheid heeft in februari lagere aantallen besmettingen gemeld dan er in werkelijkheid waren. De Amerikaanse nieuwszender CNN meldt dat op basis van gelekte documenten van de CDC, de dienst voor infectieziektenbestrijding van de provincie Hubei, waar de miljoenenstad Wuhan ligt. Daar sloeg het virus voor het eerst toe.

Volgens CNN gaat het om het gevoeligste lek sinds de uitbraak van het coronavirus begin dit jaar. "Op basis van deze documenten kun je stellen dat er sprake is geweest van een crisissituatie, waarin de departementen niet optimaal hebben samengewerkt", reageert correspondent Sjoerd den Daas. "Mogelijk hebben ambtenaren op lokaal niveau de cijfers lager doen lijken dan ze in werkelijkheid waren of dan ze op dat moment konden vaststellen."

Het is vandaag, 1 december, volgens wetenschappelijk tijdschrift The Lancet exact een jaar geleden dat het coronavirus in China voor het eerst werd vastgesteld bij een patiënt. Over de besmettingscijfers die China sindsdien verspreidde werd al langer vermoed dat de cijfers niet klopten. Den Daas: "Er heerste chaos in die periode. Mensen die dood waren, kregen bijvoorbeeld geen test meer, waardoor er in werkelijkheid meer mensen besmet waren dan uit de cijfers blijkt." Wat ook meespeelt, is dat de definitie van een positief coronageval door China meermaals is aangepast.

Anekdotisch bewijs bestond al langer: verhalen van artsen en van burgers over de overvolle ziekenhuizen en de crematoria die overuren draaiden. Hieruit is het beeld ontstaan dat er mogelijk meer aan de hand was dan de eerste cijfers van de autoriteiten deden vermoeden.

'Geen opzet'

De documenten zijn volgens CNN echter geen bewijs dat de Chinese overheid bewust te lage aantallen besmettingen meldde. Volgens de Amerikaanse nieuwszender wijst het er wel op dat er een groot verschil is tussen wat de Chinese overheid in februari wist en wat er aan het publiek werd verteld.

Zo waren de besmettingen in Hubei in werkelijkheid twee keer zo hoog (5918 gevallen) als er landelijk gemeld werd op 10 februari (2478 gevallen). "In die periode, begin februari, kwamen vrijwel alle coronabesmettingen uit de provincie Hubei. Daarom valt ook te verwachten dat juist deze cijfers hoger uitvallen, omdat corona in andere delen van het land veel minder hard toesloeg. Voornamelijk omdat Hubei toen al op slot zat", aldus Den Daas.

Ook blijkt uit de gelekte documenten dat het aantal mensen met griepverschijnselen begin december 2019 in Hubei liefst twintig keer hoger lag dan in dezelfde week een jaar eerder. Dit had volgens CNN de alarmbellen moeten laten rinkelen, al is onduidelijk of die griepuitbraak gelinkt kan worden aan het coronavirus.