De ideale oplossing voor circusolifant Buba lijkt niet te bestaan

Mag circusolifant Buba bij Circus Freiwald blijven, of niet? Over deze langslepende kwestie stemt de Tweede Kamer vanmiddag.

Minister Schouten lijkt de 45-jarige vrouwtjesolifant naar Frankrijk te willen sturen, maar daar proberen PVV en CDA een stokje voor te steken. Die partijen willen dat Buba, die al bijna 30 jaar in dienst is bij de circusfamilie, in Nederland blijft. De Kamer stemt straks over twee moties, waarna de minister een beslissing moet nemen. Wat zijn de opties?

De olifant gaat naar een Buba-waardig verblijf in Nederland

Dit is de eerste motie, van PVV-kamerlid Dion Graus. Hij wil dat de regering de tijd neemt om in overleg met de familie en deskundigen een 'Buba-waardig verblijf' in Nederland te vinden waar ze haar laatste jaren mag en kan genieten. Enig probleem, zo'n opvang lijkt er niet te zijn.

Er waren in 2017 ambitieuze plannen om hier de 'grootste opvang van Europa' te bouwen. Die moest in het Noord-Hollandse dorp Anna Paulowna komen, op Landgoed Hoenderdaell. Maar directeur Robert Kruijff zag van de opvang af toen bleek dat er eigenlijk helemaal geen vraag naar was. "Er waren op dat moment nog zo'n 130 circusolifanten in Europa, maar die dieren zijn best in trek bij dierenparken bijvoorbeeld. Nu zijn er nog maar tachtig, een deel is overleden, maar er is in ieder geval geen enkel dier in een opvang beland." Het landgoed vangt wel leeuwen en tijgers op "want die wil niemand hebben".

Kruijff heeft met het ministerie over Buba gesproken en zou het dier onderdak kunnen bieden, maar dat zou volgens hem niet ideaal zijn. "We hebben het er intern over gehad. We zouden 'm kunnen opvangen en de familie hier laten werken. Dat hebben we eerder ook met een beer gedaan. Maar olifanten zijn groepsdieren en een groep kunnen we niet bieden."

De directeur van het landgoed noemt het een moeilijk dossier. "Buba zou naar een park moeten gaan met andere olifanten, waar je een lid van de familie nog een tijd voor haar laat zorgen."

De olifant gaat naar Frankrijk

In Frankrijk kwam een Europese olifantenopvang wél van de grond, mede door een donatie van de Franse actrice en olifantenliefhebber Brigitte Bardot. In Elephant Haven woont echter nog geen enkele olifant. Lutz Freiwalt, van het circus van Buba, was vorige week te gast in talkshow Op1 en zei daarover: "Frankrijk is geen optie. Daar zitten ze alleen en de sociale kudde van Buba is mijn familie".