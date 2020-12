Snelle is meest gestreamde Nederlandse artiest op Spotify van 2020

Snelle is de meest gestreamde Nederlandse artiest bij Spotify. Muziek van eigen bodem is verreweg het populairst in Nederland, blijkt uit de hitlijsten die Spotify heeft opgesteld.

Snelle wordt in de top 5 van meest beluisterde artiesten gevolgd door Boef, Frenna, Lil'Kleine en Josylvio. Het meest beluisterde nummer in Nederland is Blinding Lights van The Weeknd. Smoorverliefd van Snelle is de meest beluisterde Nederlandstalige track.