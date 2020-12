Herstellende Grosjean richt zich op rentree in Abu Dhabi, eind volgende week

Romain Grosjean heeft goede hoop dat hij dit Formule 1-seizoen nog in actie kan komen voor renstal Haas.

De Fransman, die zondag bij de Grand Prix van Bahrein een ernstig ongeluk wonderwel overleefde, heeft laten weten dat hij zijn zinnen heeft gezet op een rentree tijdens de laatste race van het seizoen, de Grand Prix van Abu Dhabi. Die staat gepland op 13 december, de eerste trainingen zijn echter al twee dagen eerder.

"Daar probeert hij weer in de auto te stappen", vertelde teambaas Günther Steiner in een videoconferentie. "Dat is nu zijn doel."

'Niet zo eindigen'

Grosjean ging dinsdag in een interview met TF1 uitgebreid in op het moment dat hij uit zijn auto, die direct vlam vatte nadat hij tegen de vangrail was gevlogen, ontsnapte. Het moment tussen de crash en zijn ontsnapping duurde 28 seconden. "Maar het voelde veel langer", aldus Grosjean.

"Ik zag mijn vizier helemaal oranje worden, ik zag de vlammen aan de linkerkant van de auto. Ik dacht aan veel dingen en ik dacht ook dat het niet voor mogelijk was om op deze manier te eindigen, niet nu. Ik kon mijn Formule 1-verhaal zo niet afsluiten."

"Ik stapte uit, ik moest eruit, voor mijn kinderen. Toen voelde ik dat iemand aan mijn pak trok. Daardoor wist ik dat ik eruit was."

Grosjean zegt dat hij in die 28 seconden in de brandende auto de dood in de ogen keek. "Ik denk dat er psychisch nog wel wat werk aan de winkel is."

De vijfjarige zoon van de Formule 1-coureur reageerde vol ongeloof op de ontsnapping van zijn vader. "Hij gelooft dat ik magische krachten heb en een magisch liefdesschild dat mij beschermde."

Grosjean reageerde zondag ook na de tumultueuze race vanuit het ziekenhuis. Bekijk zijn reactie hieronder.