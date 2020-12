Herstellende Grosjean richt pijlen op rentree in Abu Dhabi, over 12 dagen

Romain Grosjean heeft goede hoop dat hij dit Formule 1-seizoen nog in actie kan komen voor renstal Haas.

De Fransman, die zondag bij de Grand Prix van Bahrein een ernstig ongeluk wonderwel overleefde, heeft laten weten dat hij zijn zinnen heeft gezet op een rentree tijdens de laatste race van het seizoen, de Grand Prix van Abu Dhabi. Die staat gepland op 13 december.

"Daar probeert hij weer in de auto te stappen", vertelde teambaas Günther Steiner in een videoconferentie. "Dat is nu zijn doel."

Dagje langer in ziekenhuis

De verwachting was dat Grosjean dinsdag het ziekenhuis in Bahrein mocht verlaten, maar hij moet nog een nachtje blijven. Bij de crash van zondag, waarbij de auto van Grosjean vlam vatte, liep hij brandwonden op aan zijn handen.

Op zijn Instagram postte de coureur dinsdag een foto waarop hij naast zijn bed staat en voorzichtig alweer wat oefeningen doet. "Ik kan nog steeds niet goed typen", schrijft hij erbij, verwijzend naar zijn handen in het verband.