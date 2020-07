VS na vermakelijk duel met Engeland voor vijfde keer naar WK-finale

Snelle voorsprong VS

De opstelling van de Verenigde Staten, of beter gezegd het ontbreken van steunpilaar Megan Rapinoe, zorgde vooraf voor veel gespreksstof. Omdat ze de warming-up oversloeg, leek een blessure de reden voor haar afwezigheid. Na afloop werd dat bevestigd.

De voetbalvrouwen van de Verenigde Staten hebben voor de derde achtereenvolgende keer de finale van het WK voetbal bereikt. De titelverdediger rekende in Lyon met 2-1 af met Engeland.

Dat de Amerikaanse vrouwen in de beginfase scoorden, was geen verrassing. Ook in de voorgaande vijf WK-wedstrijden kon er binnen twaalf minuten worden gejuicht.

White scoort weer voor Engeland

Engeland kwam in de boeiende eerste helft even later onverwachts op 1-1. Ellen White maakte op aangeven van Beth Mead haar zesde goal op dit WK en kwam daarmee alleen aan kop van de topscorerslijst.