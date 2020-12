Vulkaan Indonesië uitgebarsten, omwonenden geëvacueerd

Op het Indonesische eiland Java is de vulkaan Semeru uitgebarsten. Er hangt een aswolk van drie kilometer hoog boven de vulkaan. Honderden mensen in de directe omgeving zijn geëvacueerd. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

Omwonenden en toeristen hebben het advies gekregen om zeker vier kilometer uit de buurt van de vulkaan te blijven. Militairen en politieagenten delen beschermingsmaskers en voedsel uit in het gebied.

De Semuru is de hoogste vulkaan op Java en ligt midden in een nationaal park. De vulkaan is geregeld actief.

Indonesië heeft meer dan 120 actieve vulkanen. De afgelopen weken zijn duizenden mensen uit voorzorg geëvacueerd.