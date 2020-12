'Australische commando's dronken bier uit prothesebeen overleden Talibanstrijder'

Australische speciale eenheden hebben bier gedronken uit het prothesebeen van een overleden talibanstrijder, meldt Guardian Australia. De krant heeft een foto waarop te zien is hoe een van de militairen het onderbeen aan zijn mond zet.

Op een andere foto poseren twee commando's met het been. Het speelde zich af in de bar The Fat Lady's Arms op de basis van de Australische troepen in Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, in 2009.