Duitse neonazigroep verboden, invallen bij leden

De Duitse neonazigroep Wolfsbrigade 44 is verboden. "Er is geen plaats in dit land voor een vereniging die haat zaait en werkt aan de herrijzenis van een nazi-staat", zei minister Seehofer van Binnenlandse Zaken.

Vanochtend vroeg zijn 180 politieagenten in drie deelstaten de huizen van 13 leden binnengevallen. Ze vonden messen, een machete, een kruisboog en bajonetten. Ook legden ze beslag op nazi-objecten zoals hakenkruizen.

Het doel van de invallen was onder meer om bezittingen van de vereniging en mogelijke rechts-extremistische propaganda in beslag te nemen, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Seehofer verbood dit jaar al drie andere neonazi-organisaties.