Cateringmedewerker Buckingham Palace op dievenpad

Een medewerker van de catering van Buckingham Palace, de officiële residentie van de Britse koningin, heeft bekend dat hij medailles en foto's heeft gestolen uit het paleis. De BBC meldt dat hij tussen november 2019 en augustus van dit jaar een "significante hoeveelheid" spullen meenam.

De 37-jarige Adamo Canto werd achterhaald nadat hij zijn gestolen spullen op veilingsite eBay had aangeboden. Hij had ze weggenomen uit winkels in het paleis, maar ook uit kantoren en kluisjes van medewerkers. Canto bewaarde ze in zijn appartement boven de koninklijke stallen bij Buckingham Palace.

Tijdens de coronapandemie kreeg Canto ook schoonmaakwerk. Daardoor kwam hij in delen van het paleis waar hij daarvoor geen toegang had, zoals kantoren en winkels, waar hij nog meer spullen kon stelen.

Belangrijke medailles

Het hoofd van de huishoudelijke dienst van het paleis, vice admiral master Tony Johnstone-Burt, schrijft in een verklaring dat hij een belangrijke medaille miste. Die moest hij dragen ter gelegenheid van 'Trooping the Colour', een ceremonie voor de verjaardag van de Britse vorstin.

De medaille, The Companion of Bath Medal, is onderdeel van de uitrusting die bij de Johnstone-Burts functie hoort. Zijn personeel ontdekte kort daarna dat de medaille voor 350 pond werd aangeboden op eBay. Onder de 37 voorwerpen die Canto op eBay had gezet was ook een officiële foto van het staatsbanket van koningin Elizabeth met de Amerikaanse president Trump, ter waarde van 1500 pond.

Volgens de Britse justitie waren de gestolen spullen tienduizenden euro's waard, maar bood Canto ze op eBay ver onder hun waarde aan. Hij zou er nog geen 9000 euro voor hebben gekregen.

Canto is op borgtocht vrijgelaten. Zijn rechtszaak volgt later. De rechter heeft al gezegd dat hij rekening moet houden met een gevangenisstraf.