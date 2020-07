Zweden pakt WK-brons met zege op Engeland

Engeland-Zweden (troostfinale) | WK 2019 - NOS

De voetbalsters van Zweden zijn derde geworden bij het WK voor vrouwen. In de vermakelijke troostfinale versloeg het Engeland in Nice met 2-1. Engeland had maar drie van de vorige 25 duels met Zweden gewonnen. Toch gold de ploeg van bondscoach Phil Neville als favoriet, zeker na de wijze waarop de Verenigde Staten in de halve finales werd bestreden. Zweden begon veel beter en kwam vroeg op 2-0.

De WK-finale is zondag vanaf 17.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Een uur van tevoren beginnen we vanuit het stadion in Lyon al met voorbeschouwen. Online doen we dat nog eerder met een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Kosovare Asslani, die in de slotfase tegen Oranje nog per brancard van het veld moest, schoot raak na slordig verdedigen van de Engelsen. Ze kreeg de bal in de voeten van Alex Greenwood. Sofia Jakobsson verdubbelde de voorsprong met een fraaie krul in de verre hoek. Na blessures van Asllani en Fridolina Rolfö kantelde het duel echter. Voor Rolfö was het duel voorbij, Asllani hield het nog vol tot de rust. De Zweedsen leken onder de indruk en Engeland nam het initiatief over. Een fraaie rugby-aanval eindigde nog in een passje voorwaarts (buitenspel), maar kort daarna vond Francesca Kirby de verre hoek.