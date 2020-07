Oranje houdt lang stand, maar moet wereldtitel aan VS laten

Finale Verenigde Staten-Nederland | WK 2019 - NOS

Het is de Oranjevrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman hield in de finale in Lyon lang stand tegen favoriet de Verenigde Staten, maar verloor met 0-2. Nederland beperkte zich vooral tot verdedigen om de snelle Amerikaanse aanvallers te neutraliseren. Halverwege de tweede helft leidde een ingreep van de videoscheidsrechter VAR de nederlaag van Oranje in. Onbesuisde actie Een onbesuisde actie van Stefanie van der Gragt werd als overtreding beoordeeld en Megan Rapinoe faalde niet vanaf elf meter. Niet veel later zette Rose Lavelle de VS op 2-0. Bekijk de goals, andere hoogtepunten en interviews in de videocarrousel hieronder.

Wiegman had in de defensie verrassend gekozen voor Anouk Dekker in plaats van Merel van Dongen en liet Oranje verdedigender spelen. De VS had op weg naar de finale in elke wedstrijd binnen twaalf minuten gescoord. Oranje stond echter prima opgesteld, waardoor de verwachte Amerikaanse storm niet meer dan een licht briesje werd. Nederland zocht sporadisch de aanval, gokte vooral op de snelheid van Lineth Beerensteyn, maar kon amper gevaar stichten. Van Veenendaal houdt Oranje op de been In het laatste kwartier voor rust kwam de VS ijzersterk opzetten. Oranje haalde echter schadevrij de rust dankzij keepster Sari van Veenendaal, die Julie Ertz, Sam Mewis en Alex Morgan met prima reddingen van scoren afhield.

Van Veenendaal houdt Oranje op de been met fraaie reddingen - NOS