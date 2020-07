Bayern München wint twintigste Duitse beker; weer geen prijs voor Bosz

David Alaba zorgde met een vrije trap na ruim een kwartier voor de 1-0 - AFP

Bayern München is voor de twintigste keer winnaar geworden van de DFB-Pokal. In de Duitse bekerfinale in Berlijn was de landskampioen met 4-2 te sterk voor Bayer Leverkusen. En zo bleef de Nederlandse Bayer-trainer Peter Bosz ook in de vierde finale in zijn trainerscarrière met lege handen.

In het lege Olympische Stadion heerste Bayern vanaf het begin en de twee treffers in de eerste helft waren daarvan het logische gevolg. Na ruim een kwartier mikte de Oostenrijkse verdediger David Alaba een vrije trap keurig in de kruising. En na een mooie pass van Joshua Kimmich was Serge Gnabry goed voor de 2-0. Leverkusen kon in de rust nog wel hoopvol terugdenken aan twee gevaarlijke counters.

Veel kansen In de tweede helft kwam er meer schwung in het elftal van Bosz en faalde invaller Kevin Volland bij een opgelegde kans. Meteen daarna, in de 59ste minuut, was het ineens 3-0 voor Bayern. Een verre uittrap van Manuel Neuer belandde bij Robert Lewandowski die, tot verrassing van keeper Lukas Hrádecky in één keer uithaalde. De bal kwam recht op de Finse goalie af, maar die was te verbouwereerd om in te grijpen en werkte de bal zelf het doel in.

Robert Lewandowski juicht, Lukás Hrádecky vist - AFP

De finale leek beslist, maar Leverkusen gaf niet op en kreeg steeds meer kansen. De 3-1 van Sven Bender met een krachtige kopbal gaf de mannen van Bosz nog meer moed. Het spel golfde in de slotfase op en neer met kansen aan beide kanten en dat leverde nog twee doelpunten op. Vlak voor tijd maakte Lewandowski er met een subtiel stiftje 4-1 van. In blessuretijd was er na een handsbal nog een penalty voor Bayer, die Kai Havertz verzilverde. Door de 4-2 zege sluit Bayern München het Duitse voetbalseizoen net als vorig jaar af met de dubbel: de landstitel en de beker.