Boeren voeren actie in verschillende delen van het land

Op verschillende plaatsen in het land voeren boeren opnieuw actie tegen het beleid van minister Schouten van Landbouw. Vooral in het noorden van het land rijden boeren op verschillende plekken over snelwegen. Ze hebben de N48 en de A28 ter hoogte van knooppunt Hoogeveen geblokkeerd. Ook rijdt er een groep boeren stapvoets over de volle breedte van de A32 in de richting van Leeuwarden.

In Veghel heeft een grote groep boeren met tientallen landbouwvoertuigen een distributiecentrum van Jumbo geblokkeerd. Volgens de politie is sfeer gemoedelijk. Wel hebben agenten een nabijgelegen industrieterrein afgesloten.

Ook in Amsterdam zijn tientallen boeren aan het demonstreren. Volgens de politie gaat het om ruim dertig trekkers, die een rondje door de stad rijden. "De afspraak is gemaakt om niet over de grachten te gaan", zegt een woordvoerder. Volgens NH Nieuws zijn er minimaal veertig boeren uit Edam en omgeving naar de hoofdstad gekomen.