Verzorger overlijdt na tijgeraanval in dierentuin Zürich

In een dierentuin in Zürich, in Zwitserland, heeft een Siberische tijgerin een verzorger aangevallen en gedood. Een bezoeker van het park zag het gebeuren en sloeg alarm.

Medewerkers van de dierentuin snelden toe en slaagden erin de tijgerin naar een andere kooi te lokken. Tegelijkertijd deden hulpverleners pogingen het slachtoffer in leven te houden, maar tevergeefs. Onderzocht wordt nog waarom de vrouw, een ervaren dierenverzorger, het tijgerverblijf in ging terwijl het roofdier zich in dezelfde ruimte bevond.

De 5 jaar oude tijgerin kwam een jaar geleden vanuit Denemarken naar Zürich en gedroeg zich volgens de dierentuin normaal. Ze nam er de plek in van een tijgerin die was overleden na een gevecht met een tijger in de dierentuin.