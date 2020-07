Terug naar de val van Srebrenica: 'Jongeren weten er te weinig van'

Op 11 juli 1995 valt Srebrenica. Terwijl Nederlandse militairen van Dutchbat er zijn voor een VN-missie die de enclave moet beschermen, vallen Bosnisch-Servische troepen binnen. Er worden uiteindelijk meer dan 8000 jongens en mannen vermoord. De genocide van Srebrenica wordt gezien als de grootste oorlogsmisdaad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Uit onderzoek blijkt dat er weinig aandacht is voor de genocide in lesboeken in het Nederlands geschiedenisonderwijs. Jongeren in Nederland weten erg weinig van. In een 8-delige podcast doen de jonge journalisten Misha Melita en Marjolein Koster een stap terug in de tijd en vertellen het verhaal van Srebrenica vanaf het begin.

Koster: "Toen ik de eerste keer naar Bosnië ging, gezellig backpacken, wist ik niet dat het gebeurd was. Als je daar dan bewust van wordt, realiseer je je dat heel veel leeftijdsgenoten dat niet weten, terwijl het zo kort geleden is gebeurd. Een podcast sluit goed aan bij een jongere doelgroep en is er nog niet, dus we dachten, laten we dat maken."

Open concentratiekamp

Samen met Melita gaat ze dag voor dag na wat er 25 jaar geleden in Srebrenica is gebeurd. "Wij willen echt terug gaan naar de gebeurtenissen en uitleggen, zodat jongeren het kunnen volgen. Want recent is er nog gekeken naar die geschiedenisboeken en daaruit blijkt dat er heel weinig aandacht is, en als er al aandacht voor is, is het altijd vanuit het perspectief van Dutchbat", zegt Melita.

Alma Mustafic is opgegroeid in Srebrenica en was 14 jaar toen haar vader Rizo tijdens de val van de enclave werd vermoord. Ze is één van de hoofdpersonen in de podcast. "Srebrenica was een open concentratiekamp. Ik herinner me dat ik van het ene op het andere moment een label kreeg opgeplakt: 'jullie zijn moslims'. Het feit dat je van die komaf bent en dan moet je verdwijnen. Ik dacht kom ik hier ooit nog levend uit?"

Haar vader werd van Alma, haar moeder, zusje en broer gescheiden. "Hij is op een bus gezet door een 'Servische vriend'. Ze gingen nota bene samen naar school. Deze Momir Nikolic is later door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld voor genocide en heeft ook schuld bekend."