Zo was, ontsmet, draag en bewaar je veilig een mondkapje

De discussie over het nut van mondkapjes is volgens het RIVM meer een politieke dan een medische. Directeur Infectieziekten Jaap van Dissel zei begin oktober dat ze een " buitengewoon gering effect " hebben op het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Het Amerikaanse RIVM, de CDC, vindt juist het tegenovergestelde .

Afgezien van enkele nuances zijn er volgens experts weinig nieuwe inzichten sinds de invoering van de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer in juni. In dit artikel kun je lezen waar de mondkapjesplicht nu geldt en voor wie er uitzonderingen zijn.

Iedereen die vanaf vandaag in de supermarkt of andere publieke ruimtes komt, moet een mondkapje op. Daarom geven we in dit artikel tips waar je op moet letten als je een mondmasker gebruikt.

Hoe was of ontsmet je een mondkapje?

Experts zijn het erover eens dat je een wegwerpmondkapje het beste maar een keer kunt gebruiken. En er zijn twee hoofdmethoden om een herbruikbaar, stoffen masker weer veilig te maken om op te zetten.

De eerste is het minstens vijf dagen te bewaren in een afgesloten plastic zak. Bij een katoenen masker zijn volgens experts dan eventuele virusdeeltjes gedood. Belangrijk is dat het kapje niet nat is, want dan kan hij gaan schimmelen.

Manier twee is wassen. Dat is het hoofdadvies. Op 60 graden met een lang wasprogramma is volgens het RIVM voldoende. Op 40 graden wassen en daarna in de droger op programma kastdroog, of strijken op 150 graden is ook een optie, zegt infectiepreventiedeskundige Ilse Voortman van de GGD Twente.

"Die combinatie van hitte en schoonmaakmiddel is voldoende. Maar in de droger kan het kapje natuurlijk wel krimpen en dat heeft weer invloed op de pasvorm", zegt Voortman.

In de Rotterdamse koopgoot is het meeste winkelend publiek goed voorbereid op de mondkapjesplicht in winkels: