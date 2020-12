Hamilton mist komend weekend GP van Sakhir na positieve coronatest

Lewis Hamilton heeft positief getest op het coronavirus en mist daardoor de GP van Sakhir in Bahrein komend weekend.

De Mercedes-coureur was zondag, volgens het protocol van de Formule 1, voor het laatst getest op corona. De uitslag daarvan was negatief.

Maandagochtend kreeg de zevenvoudig wereldkampioen echter milde klachten en bleek ook dat iemand waarmee hij in contact was geweest voorafgaand aan de GP van Bahrein, die afgelopen weekend werd verreden, besmet was. Hamilton besloot daarop opnieuw een coronatest te doen en deze was positief. Dat werd bevestigd door een hertest.

Derde positieve F1-coureur

De 35-jarige Brit is in quarantaine geplaatst. Hamilton is de derde coureur in de Formule 1 die positief is getest op het coronavirus. Eerder overkwam dat de Mexicaan Sergio Pérez en de Canadees Lance Stroll.

Wie Hamilton vervangt bij de GP van Sakhir, de voorlaatste race van het seizoen, wordt later bekend gemaakt door Mercedes.

Het wereldkampioenschap in de Formule 1 werd al op 15 november beslist. Hamilton verzekerde zich in Turkije van zijn zevende wereldtitel.