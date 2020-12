Miljoen vaccindoses al deze maand verwacht • BOA's kunnen nog geen boetes geven

Patiënten met coronaklachten op de Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgen een sneltest die duidelijkheid geeft over drie virussen. In twintig minuten kan bepaald worden of een patiënt corona of een van twee varianten van het griepvirus heeft.

De test is niet helemaal nieuw, zegt manager Spoedeisende Hulp Marieke van Schijndel. "We gebruiken deze test in het griepseizoen. Dat doen we al drie jaar. Wat wel nieuw is dat we nu ook meteen kijken of een patiënt corona heeft. De patiënt wordt dus in één test gecontroleerd op drie virussen. Juist die combinatie is belangrijk omdat we als ziekenhuis alle patiënten met klachten die kunnen passen bij het coronavirus of influenza in isolatie verplegen", zegt Van Schijndel.

"We hadden de afgelopen maanden al de beschikking over een snelle coronatest die binnen 1,5 uur een uitslag gaf, maar deze test geeft nog sneller duidelijkheid. En dat is heel prettig op een drukke SEH, want nu kunnen we nog sneller beoordelen of een patiënt naar een speciale afdeling moet of dat hij opgenomen kan worden op een reguliere verpleegafdeling. De druk op de zorg kan met deze snelle PCR test veel beter over het ziekenhuis worden verspreid."