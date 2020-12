Beoordeling eerste coronavaccins begonnen • Wisselende reacties op mondkapjesplicht •

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in april een aanbod om dagelijks ongeveer 60.000 coronatests extra te verwerken naast zich neergelegd. Dat schrijft NRC, dat een reconstructie maakte van de uitbreiding van de testcapaciteit sinds het voorjaar. Het aanbod voor meer testcapaciteit werd gedaan door laboratoria in de biotechnologische industrie.

Het ministerie bevestigt aan de krant dat van dat aanbod geen gebruik is gemaakt. Dit zou komen omdat "er op dat moment al veel andere opties werden opgepakt" en er ruim voldoende capaciteit was voor het testbeleid dat minister De Jonge voor ogen had. Ook zou het onzeker zijn geweest of de capaciteit na de zomer nog wel beschikbaar zou zijn. Belangenvereniging HollandBio, die de capaciteit aanbood bij VWS, ontkent tegenover NRC dat er is gesproken over langdurige beschikbaarheid.

In juni deed het internationale consortium Eurofins volgens de krant ook een aanbod om de testcapaciteit in Nederland uit te breiden, maar daar werd niets mee gedaan. Het ministerie zegt tegen NRC dat het eerste contact met Eurofins pas in de tweede helft van augustus was.

Half augustus heeft het ministerie voor 317 miljoen euro aan testcapaciteit ingekocht bij drie grote labs, waaronder Eurofins. Door het late inschakelen van die labs ontstond er aan het begin van tweede coronagolf een tekort aan testcapaciteit. In een reactie zegt VWS tegen NRC dat "met de kennis van nu het inderdaad beter geweest was om grootschalige laboratoria eerder te contacteren".