Oranje heeft lessen getrokken uit duel met VS: 'Slimmer zijn in omschakeling'

"Ik denk wel dat we op de goede weg zitten, maar we verliezen de wedstrijd op details", aldus verdediger Merel van Dongen. "Om die te verbeteren zullen we keihard aan de bak moeten. Dan kunnen we over een paar maanden winnen van Amerika", is Van Dongen zelfkritisch met een vleugje bravoure.

Oranje kwam zestien maanden na de verloren finale zelfs tot geen enkele echte doelpoging. Hoewel Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt ontbraken, is de harde conclusie dat het verschil in niveau nog steeds groot is.

Er was de hoop dat het verschil kleiner was geweest afgelopen vrijdag. Maar de Nederlandse voetbalsters verloren de reprise van de WK-finale tegen de Verenigde Staten kansloos met 2-0.

Volgens de speelster van Atlético Madrid liggen de verbeterpunten in de omschakeling. "Een van de lessen is dat we slimmer moeten zijn in de omschakeling. Zowel als we de bal veroveren als wanneer we hem verliezen. Daar ligt ons grootste winstpunt. In de tweede helft tegen Amerika ging dat al een stuk beter. Dat was wel een winstpunt vind ik."

Focus op Kosovo

De focus verschoof de afgelopen dagen van het duel met de nummer één van de wereld naar de nummer 125, Kosovo, vanavond de tegenstander van Oranje. Weer een uitdaging volgens middenvelder Sherida Spitse, voor wie de topscorerstitel van de kwalificatie lonkt. "We zullen veel aanvallen en ook daar kunnen we weer beter in worden."

Hoe je het ook wendt of keert, de tegenstand die de Verenigde Staten gaf, heeft Nederland in de EK-kwalificatie niet gehad. Het is een wereld van verschil. Nederland is al lang en breed gekwalificeerd en er staat tegen Kosovo niets meer op het spel. Het is niet de vraag of Nederland wint, maar met hoeveel.

De Nederlandse ploeg kende een probleemloze kwalificatie met een maximale score na negen wedstrijden, met liefst 42 doelpunten voor en 3 doelpunten tegen. Na de 7-0 zege op Estland in oktober was kwalificatie een feit. De ploeg gaat in de zomer van 2022 haar EK-titel verdedigen.

Oranje trainde maandag in aanloop naar duel met Kosovo voor de laatste keer in 2020.