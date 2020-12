Wekdienst 1/12: Mondkapjesplicht gaat in • Rechtszaak tegen Shell

Goedemorgen! Een mondkapje is vanaf vandaag verplicht in openbare ruimtes. En Milieudefensie ontmoet Shell in de rechtbank voor een zaak over klimaatverandering.

Vandaag trekken een aantal buien over het land, lokaal met wat hagel. In de middag wordt het geleidelijk droger en is er wat ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt tussen 7 en 10 graden, de wind komt uit het noorden en is langs de kust vrij krachtig.