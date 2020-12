Ook Arizona en Wisconsin wijzen Biden officieel aan als winnaar

Ook in Wisconsin en Arizona is de Democraat Joe Biden officieel uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Daarmee is de overwinning van Biden bevestigd in de laatste twee cruciale staten die de verkiezingsuitslag nog niet officieel hadden vastgesteld.

Normaal gesproken is zo'n bevestiging een formaliteit waar maar weinig aandacht voor is, maar dit keer is er veel om te doen omdat president Trump in vijf staten pogingen heeft gedaan om de uitslag alsnog in zijn voordeel te laten uitvallen. Hij zegt dat er bij de presidentsverkiezingen grootschalige fraude is gepleegd, zonder daarvoor bewijs te leveren.

Trump heeft nu vijf dagen de tijd om de uitslagen in Wisconsin en Arizona aan te vechten. Hij heeft al aangekondigd dat te gaan doen, naar verwachting vandaag nog. Het campagneteam van Biden heeft in een reactie laten weten dat met de bevestiging in Wisconsin duidelijk is dat er geen grootschalige fraude is gepleegd.

'Veilig, eerlijk en efficiënt'

"Vandaag heb ik mijn taak uitgevoerd en de uitslag van de verkiezing van 3 november gecertificeerd", zei gouverneur Tony Evers van Wisconsin, kort nadat de voorzitter van de kiesraad de uitslag had bevestigd. Hij bedankte de ambtenaren en administratieve medewerkers voor hun harde werk dat de verkiezing volgens hem "veilig, eerlijk en efficiënt" heeft laten verlopen.

Afgelopen weekend werd al duidelijk dat de hertelling die Trump had aangevraagd in Wisconsin hem niets heeft gebracht. Biden bleek er na de hertelling nog 132 stemmen bij te krijgen, waarmee zijn voorsprong van ruim 20.000 stemmen nog wat groter werd. In Arizona heeft Biden de president verslagen met 10.457 stemmen.