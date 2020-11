Nieuwe uitdaging Van der Weijden voor goed doel: triatlon in eigen huis

Van der Weijden roept mensen op om zelf mee te doen of om te doneren. Het opgehaalde geld is bedoeld voor TIPZO, een onderzoeksproject dat is gericht op zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker hun naasten.

De triatlon bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een 42 kilometer hardlopen. Het zwemmen zal Van der Weijden in een speciaal zwembad met stroming in zijn tuin doen, het fietsen doet hij op een hometrainer en voor de marathon gebruikt hij een loopband.

Duitse topper ging Van der Weijden voor

Maarten van der Weijden is niet de eerste die een triatlon in eigen huis doet. De Duitse triatleet Jan Frodeno, olympisch kampioen in 2008, ging hem op 11 april voor. Frodeno haalde met zijn '[email protected]' ruim twee ton op voor ziekenhuizen in Girona, waar veel mensen lagen met het coronavirus.