Onderzoek: Tweede Kamer kan met kleine corona-aanpassingen verhuizen

De Tweede Kamer kan zonder grote problemen verhuizen naar de tijdelijke huisvesting in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. Uit een onderzoek blijkt dat het gebouw met een paar kleine aanpassingen coronaproof te maken is.

Het onderzoek werd gedaan nadat Kamervoorzitter Arib grote twijfels had geuit over de verhuizing, die volgend jaar zou moeten plaatsvinden. Tot ongenoegen van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken liet Arib weten dat ze alleen naar de Bezuidenhoutseweg 67 wil verhuizen als het gebouw coronaproof is en als het werk van de Kamer ongestoord door kan gaan.

Spatschermen

De conclusie van het onderzoek, gedaan door bureau Drees en Sommer, is dat er maar enkele bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Zo moet een belangrijke deur worden verbreed en moeten er spatschermen opgehangen worden.

Verder moeten medewerkers en Kamerleden verschillende ingangen gaan gebruiken, gebaseerd op hun werkplek. Ook moeten er looproutes worden uitgezet en een beleid voor het gebruik van de liften en trappen worden uitgewerkt, vooral tijdens de ochtendpiek. Ook moeten de gebruikers op verschillende momenten gaan lunchen om drukte te voorkomen.

De Tweede Kamer moet verhuizen omdat de gebouwen aan het Binnenhof de komende jaren worden gerenoveerd. Dat is nodig omdat ze niet (brand)veilig zijn en niet aan de eisen van de Arbowet voldoen. De grootscheepse verbouwing gaat naar verwachting 5,5 jaar duren. Het hele project is al een aantal keren uitgesteld en vertraagd.