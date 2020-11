Leicester laat kans liggen om zich naast Spurs en Liverpool te nestelen

Leicester City heeft in Engeland de kans laten liggen om naast koplopers Tottenham Hotspur en Liverpool te komen. Thuis liet de nummer vier zich verrassen door laagvlieger Fulham: 1-2.

Leicester vond zelden gaten in de meest gepasseerde verdediging van de Premier League. Na een mislukte vrije trap trof de Belg Youri Tielemans de paal en Wesley Fofana de lat.

De kampioen van 2016 scoorde via Harvey Barnes, maar dat was luttele minuten voor tijd. Fulham, dat de Nederlanders Terence Kongolo en Kenny Tete miste door blessures, had zijn slag al geslagen in het kwartier voor rust.

André-Frank Zambo Anguissa vond na een dribbel Ademola Lookman en die schoot raak. Ivan Calveiro benutte daarna een penalty, die op advies van de VAR werd gegeven.