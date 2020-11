Boete voor schipper die enorme hekgolf veroorzaakte bij strand Vlissingen

De schipper die in juni vorig jaar een hekgolf veroorzaakte op het strand in Vlissingen moet daarvoor 1500 euro betalen. Met zijn actie bracht hij volgens de kantonrechter badgasten in gevaar, die meegesleurd werden door het water.

Uiteindelijk werden drie mensen voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De Belgische schipper kreeg in eerste instantie een boete van 1250 euro, maar betaalde die niet. De tweede stuurman deed dat wel.

Slechte voorbereiding

De Belg verscheen vanochtend niet op de zitting. "Dat de man zich op geen enkele wijze rekenschap geeft van zijn verantwoordelijk, vind ik onbegrijpelijk", zei de officier van justitie daarover.

Hij verweet de schipper onder meer dat hij zich onvoldoende had voorbereid op de tocht vanuit Terneuzen via Vlissingen naar de Noordzee. Verder was de snelheid van de Belgische schipper te hoog en had hij geen contact gelegd met het schip dat hem passeerde.

De vaargeul bij Vlissingen is smal en loopt vlak langs het strand, zeker bij laag water. Een half jaar geleden voer een groot containerschip nog bijna het strand op.