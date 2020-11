Vuurwerkverkopers stappen naar de rechter om 'ongelooflijk laat' verbod

Zo'n 150 vuurwerkverkopers stappen naar de rechter om eind dit jaar toch vuurwerk te kunnen verkopen. De verkopers zijn aangesloten bij de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk. Die stichting vindt dat het kabinet veel te laat met het vuurwerkverbod kwam.

Het kabinet kondigde op 13 november een verbod af op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil zo de zorg ontlasten.

"We hebben enorm respect voor mensen in de zorg en het zware handhavingswerk van boa's, maar dit heeft geen bal met corona te maken", zegt advocaat Lex de Jager, die de stichting bijstaat. Het besluit is volgens hem "ongelooflijk laat" genomen. "Er waren al containers met vuurwerk onderweg. Winkeliers hebben die al betaald. Nu ze geen omzet hebben, zitten ze met hun handen in het haar."

40 miljoen compensatie

De vuurwerkbranche krijgt 40 miljoen euro compensatie voor het eenmalige vuurwerkverbod met Oud en Nieuw. De stichting vindt dat niet genoeg. De compensatie is volgens De Jager alleen bestemd voor bedrijven die vuurwerk opslaan en vervoeren en niet voor verkopers.

Vuurwerkverkopers denken dat het coronavirus er met de haren wordt bijgesleept om een verbod in te stellen. Zo spreekt handelaar Wichers uit Rijen van "pure propaganda" van het kabinet. "Op welk onderzoek is de beslissing gebaseerd om een vuurwerkverbod af te kondigen?", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Advocaat De Jager hoopt dat het kort geding tussen 10 en 15 december kan plaatsvinden bij de rechtbank in Den Haag. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, die eerder een zaak aanspande vanwege een vuurwerkverbod in Rotterdam, ziet nu niets in een rechtszaak. Volgens die vereniging wordt er nog druk onderhandeld met het Rijk.