Dit betekent een no-deal-brexit voor onze kip en vis

Langzaam maar zeker komt 31 december dichterbij. Het Verenigd Koninkrijk lijkt af te stevenen op een definitieve scheiding van de EU zonder handelsafspraken. Het kan nog lukken om op tijd een akkoord te sluiten, maar er zijn belangrijke weken voorbijgegaan zonder dat er voortgang wordt geboekt op afsprakengebied. Het maakt ondernemers onrustig.

De zorgen bij de Nederlandse pluimveehouders groeien. Van de export - 3 miljard euro per jaar - gaat 1 miljard naar het Verenigd Koninkrijk. "We bedienen dicht bij huis de versmarkt", zegt Gert-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP). "Binnen 24 uur ligt onze kip er vers in de winkels."

Zorgen om handelsregels

Maar zó gaat het nu nog. De sector vreest de gevolgen van een vechtscheiding tussen Brussel en Londen. "Onze grootste zorg is dat het VK een land wordt als in Azië of Afrika. En niet anders zal worden behandeld. Dan krijgen we een enorme bureaucratische rompslomp. Met export-certificering om onze producten daar te krijgen", zegt Oplaat. "Dan kunnen we die 24 uur niet meer halen."

Ook is er bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die toezicht houdt op de certificering, onvoldoende capaciteit, zegt Oplaat. "De capaciteit is daar gewoon niet op orde. Daar spreken we de minister ook steeds op aan. Het kan niet zo zijn dat de NVWA de remmende factor is in onze economische ontwikkeling. De prioriteit moet daar de brexit zijn."

De Hollandse haring wordt voor 80 procent in Britse wateren gevangen. Maar bij een no-deal-brexit zou de zee voor Nederland gesloten blijven: