Groots afscheid voor Vlaamse nieuwslezer Martine Tanghe

Martine Tanghe - VRT

Dank dat u bij ons was, ik zal u missen. Hou het veilig, hou vol. Het komt allemaal weer goed. Met deze woorden ging de bekendste nieuwslezer van België met pensioen. Martine Tanghe (65), volgens haar werkgever de 'moeder aller nieuwsankers', presenteerde om 19.00 uur voor de laatste keer Het Journaal. De Vlaamse omroep VRT stuurde rond dat tijdstip een pushbericht met de oproep om te kijken naar Tanghes laatste uitzending. De presentator hield het in de uitzending droog, maar schoot vol toen haar kleinzoon Max na afloop een bos bloemen kwam brengen. Ook veel kijkers kregen een brok in hun keel.

Tanghe omhelst haar kleinzoon - VRT

Na de reguliere uitzending volgde een uitgebreid eerbetoon aan de vrouw die 42 jaar geleden bij de VRT begon. Een hele reeks bekende Vlamingen kwam in beeld om haar te bedanken, onder wie programmamaker Paul Jambers, oud-wielrenner Eddy Merckx en Jan Vertonghen, voetballer van de Rode Duivels. Voormalig EU-president Herman Van Rompuy droeg een haiku voor. De hele uitzending werd live uitgezonden op de Facebookpagina van het Belgische koningshuis. Vanwege het afscheid mocht ze op bezoek bij Filip van België. "Ik heb het beschouwd als een teken van erkenning", zei ze daarover. "En dat doet heel veel plezier." Het is dan ook niet de eerste de beste in België die met pensioen gaat. Collega's van binnen en buiten de VRT komen woorden tekort om Tanghes talenten te beschrijven. "We gaan haar missen, de leading lady van Het Journaal, de grande dame van de nieuwsdienst, de éminence grise van de VRT," zegt medepresentator Xavier Taveirne. Burgemeester De Wever van Antwerpen maakte nog in de reguliere uitzending van de gelegenheid gebruik door haar live toe te spreken. "Haar pensioen is het einde van een tijdperk en Vlaanderen zal haar verschrikkelijk missen", zei hij.

Mooie woorden van de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever - VRT

Tanghe begon ruim 42 jaar geleden bij de Vlaamse publieke omroep en kwam binnen op een mannenredactie. Behalve Tanghe was er welgeteld één vrouw. De krant De Tijd meent dat dat voor een deel heeft bijgedragen aan haar status en bekendheid. "Een jonge vrouw in bloemetjesjurk die in de plaats van de wat oudere heren in pak en das het nieuws kwam lezen, het volstond in 1978 om de Vlaamse goegemeente te bruuskeren," schrijft de krant, die spreekt van een "haast mythische status", ook omdat Tanghe verder de schijnwerpers meed. Kribbig Kritiek op de VRT en haar collega's werd zoveel mogelijk binnenskamers geuit, aldus De Tijd. Voormalig collega Dirk Sterckx. die verder vooral lovend is, herkent de soms kritische opstelling van de anchor. "Ze kon bijzonder kribbig worden als het niet ging zoals ze het zelf wou." Tanghe sloot Het Journaal meestal af met 'Dank dat u bij ons was', maar naar gelang de actualiteit werden die laatste woorden ook wel eens vervangen. Gedurende de coronapandemie waren haar laatste woorden ook wel 'Houd het veilig' of 'Blijf gezond'. Kijk hier naar een overzicht van haar carrière:

Buiten Het Journaal en andere actualiteitenprogramma's was ze onder meer te zien in de Belgische versie van De Slimste Mens. Begin jaren 90 had ze een gastrol in Samson en Gert, inclusief de frase "Ik moest kloppen want de bel doet het niet." In Nederland is ze ook bekend van het tv-programma Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat ze tien jaar lang voorlas met Philip Freriks. Tegen het eind van het eerbetoon beloofde ze de nieuwsuitzendingen trouw te blijven volgen. "Elke avond om tien voor zeven zal ik de koelkast opendoen, een glas witte wijn inschenken en naar Het Journaal kijken."