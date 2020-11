Ten Hag zelfbewust voor Liverpool: 'Ajax is sterker dan vorige maand'

Ajax-trainer Erik ten Hag kijkt met een fitte selectie en vol zelfvertrouwen uit naar het Champions League-duel met Liverpool van dinsdagavond. "Liverpool is favoriet, ze staan bovenaan in de Premier League en zijn kampioen. Maar wij zijn zelfbewust en zullen ervoor gaan."

Daley Blind was zaterdag nog afwezig bij het duel met FC Emmen (5-0), maar is meegereisd naar Engeland. Ook bij Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en Davy Klaassen stonden na het duel met Emmen kleine vraagtekens, maar die zijn uitgegumd.

"We hebben een fitte selectie meegenomen. Iedereen is aan boord, na de training trekken we onze conclusies", aldus Ten Hag.

Ajax sterker dan vorige maand

De Ajax-trainer is van mening dat zijn ploeg nu sterker is dan in de eerste wedstrijd tegen Liverpool, vorige maand in Amsterdam, toen Ajax met 1-0 verloor.

"We zijn beter op elkaar ingespeeld, de vorm is bij een aantal spelers groeiende en het team presteert dientengevolge ook beter", aldus Ten Hag.

Wel heeft de coach uit de vorige wedstrijd een les meegenomen: "Als wij toen iets moediger waren geweest, had er meer ingezeten. We hebben kansen gecreëerd, maar niet afgerond. En we hadden meer kansen kunnen creëren als we iets moediger hadden opgetreden."