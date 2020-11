Universiteit Leiden onderzoekt beschuldigingen over antisemitisme bij afdeling Cliteur

De Universiteit Leiden laat onderzoek doen naar antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het onderzoek heeft te maken met de ophef rond Forum voor Democratie vanwege antisemitische berichten binnen de jeugdorganisatie van de partij en antisemitische uitspraken die Thierry Baudet zou hebben gedaan tijdens een diner met de partijtop.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een externe onderzoekscommissie en wordt op zo kort mogelijke termijn gestart, staat in een verklaring.

'Uiterst zorgelijk'

Rector-magnificus Carel Stolker noemde dit weekend "het verwijt van een patroon van antisemitisme" rond Forum uiterst zorgelijk. Het raakt volgens hem ook de Leidse hoogleraar Paul Cliteur, die Baudet bij zijn promotie begeleidde en ook wel zijn intellectuele mentor wordt genoemd. Cliteur, tot voor kort Eerste Kamerlid voor FvD, verklaarde zich in Trouw solidair met Baudet en zijn ideologische lijn. Stolker vond dat hij daar "klip en klaar" afstand van moest nemen.

Cliteur plaatste zaterdag een bericht op LinkedIn dat hij daarmee bedoelde dat hij de ideologische lijn van Forum onderschrijft zoals die in het verkiezingsprogramma staat. "Vanzelfsprekend onderschrijft Cliteur niet de kwalijke uitspraken in berichten die opduiken in appgroepen van jongeren en die sommigen menen te hebben gehoord van Baudet in private situaties", staat in de verklaring, die hij in de derde persoon heeft opgesteld.

Vanavond deelt Cliteur op LinkedIn het bericht over het onderzoek van de universiteit. In reactie op een bericht van iemand anders zegt Cliteur dat hij de uitkomsten van het onderzoek "met heel veel vertrouwen" tegemoetziet.

Grote onrust

De beschuldigingen van antisemitisme hebben volgens de universiteit binnen de faculteit tot grote onrust geleid. "Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat", schrijft de universiteit in de persverklaring.

Wanneer de resultaten van het onderzoek bekend worden, houdt het college van bestuur de mogelijkheid open om een vervolgonderzoek in te stellen als de bevindingen daar aanleiding toe geven.