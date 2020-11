Minister: bijna alle pelsdierhouderijen zijn al leeg

Er zijn nauwelijks meer nertsenfokkerijen die nog dieren in hun kooien hebben zitten. Minister Schouten van Landbouw heeft in de Tweede Kamer gezegd dat er in heel Nederland nog maar vier fokkerijen in bedrijf zijn. De rest is de afgelopen weken al gestopt vanwege het aanstaande verbod op pelsdierhouderijen.

Omdat er steeds corona-uitbraken waren op nertsenfokkerijen besloot het kabinet eerder dit jaar dat er zo snel mogelijk een einde moest komen aan de pelsdierhouderij in Nederland. Oorspronkelijk zou dat verbod pas in 2024 ingaan, maar vanwege de gevaren voor de volksgezondheid werd dat vervroegd naar begin volgend jaar. De bedrijven mochten nog wel dit fokseizoen afmaken.

Oppositiepartijen vonden dat Schouten met dat besluit nog een te groot risico nam en wilden dat de nog overgebleven fokkerijen zo snel mogelijk geruimd zouden worden. Dat is wel gebeurd met bedrijven waar corona is geconstateerd.

Volgende week de laatste

Maar de minister zei vanavond in de Kamer dat dat niet nodig is, nu bijna alle bedrijven al zijn gestopt. Dat is sneller gegaan dan gedacht. De vier die nog wel in bedrijf zijn, zullen naar verwachting volgende week klaar zijn met pelsen en dan zijn daar ook geen dieren meer. Nederland telde 140 nertsenhouderijen.

Volgens Schouten hebben de fokkers geen dieren achtergehouden voor de fok. Dat zou ook zinloos zijn, omdat ze vanaf volgend jaar toch niet meer mogen fokken met nertsen voor de pels. Ze krijgen wel een overbruggingsvergoeding tot 2024, om zich te kunnen oriënteren op een nieuwe baan.

Voor het verbod moet wel de wet worden gewijzigd. In de Tweede Kamer is daar ruim voldoende steun voor. Binnenkort moet ook de Eerste Kamer zich er nog over uitspreken.