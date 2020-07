Juventus wint derby, ondanks weer een handsbal van De Ligt

Bij Juventus zat eerste doelman Wojciech Szczesny op de bank en de 42-jarige Gianluigi Buffon weer eens onder de lat. Het was zijn 648ste wedstrijd in de Serie A, een verbetering van het record dat hij deelde met Paolo Maldini.

Juventus heeft weer een nieuwe stap gezet op weg naar de negende Italiaanse titel op rij. In de stadsderby tegen Torino, de 'Derby della Mole', kwam de Oude Dame nauwelijks in de problemen: 4-1.

Hands De Ligt

Op slag van rust was er een ongelukkige hoofdrol voor Matthijs de Ligt. De Nederlandse verdediger maakte hands in het strafschopgebied, waardoor Andrea Belotti vanaf de stip de spanning een beetje terug kon brengen: 2-1.

Het was al de derde keer dit seizoen dat De Ligt door een handsbal een penalty veroorzaakte. De oud-Ajacied kreeg ook een gele kaart, waarhij het volgende competitieduel met AC Milan mist.

Vlak na rust wankelde Juventus even - de 2-2 van Simone Verdi ging niet door wegens buitenspel - maar door een fraaie goal van Cristiano Ronaldo (zijn eerste uit een vrije trap in z'n de 43ste poging in Italië) en een eigen doelpunt van Koffi Djidji sleepte Juve de zege toch nog vrij eenvoudig binnen.