Koploper Cambuur wint zonder te imponeren; Telstar en NEC boeken ook zege

Daar zag het er aanvankelijk niet naar uit. De Friese titelpretendent had voor rust weinig in te brengen tegen de talenten van PSV en mocht niet klagen over de 0-0 ruststand. Jong PSV sneed een aantal keer door de Cambuur-defensie heen, maar sprong slordig met zijn kansen om.

SC Cambuur heeft in de eerste divisie optimaal geprofiteerd van de averij die de concurrentie in het weekend opliep. De koploper won moeizaam bij Jong PSV (1-0) en staat nu drie punten los van nummer twee Almere City.

Later op de avond stonden ook Jong Utrecht-Telstar en NEC-MVV Maastricht op het programma. In het eerste duel ging de uitploeg er dankzij een doelpunt in de slotfase van Glynor Plet met de winst vandoor. In de 85ste minuut tikte Plet de 2-1 binnen. Daarvoor hadden Jeredy Hilterman (Jong Utrecht) en Sebastian Soto (Telstar) gescoord.

Er vielen ook twee rode kaarten. Christopher Mamengi (Jong Utrecht) werd net na rust weggestuurd, een kwartier later volgde doelpuntenmaker Soto Mamengi richting de kleedkamer.