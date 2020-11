Koploper Cambuur imponeert niet, maar wint wel van Jong PSV

SC Cambuur heeft in de eerste divisie optimaal geprofiteerd van de averij die de concurrentie in het weekend opliep. De koploper won moeizaam bij Jong PSV (1-0) en staat nu drie punten los van nummer twee Almere City.

De Friezen kwamen afgelopen vrijdag op gelijke hoogte met Almere City. Cambuur won zelf met 3-1 van FC Den Bosch, terwijl Almere gelijkspeelde tegen FC Volendam (2-2).

Cambuur had echter nog een wedstrijd tegoed waar het optimaal gebruik van maakte. Op de ranglijst hebben beide clubs nu veertien wedstrijden gespeeld en Cambuur drie punten meer verzameld.

Cambuur mag niet klagen

Daar zag het er aanvankelijk niet naar uit. De Friese titelpretendent had voor rust weinig in te brengen tegen de talenten van PSV en mocht niet klagen over de 0-0 ruststand. Jong PSV sneed een aantal keer door de Cambuur-defensie heen, maar sprong slordig met zijn kansen om.

Ook met drie verse krachten overtuigde Cambuur na rust niet, maar de ploeg van coach De Jong scoorde wel. Jong PSV leed balverlies in kansrijke positie, waarna Mitchel Paulissen Issa Kallon wegstuurde. De invaller speelde zichzelf vrij, schoot raak en bepaalde de eindstand op 1-0.