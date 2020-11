Japanse schaatsploeg laat WK afstanden en World Cups in Heerenveen lopen

De Japanse schaatsploeg zal definitief niet afreizen naar Nederland voor de World Cups en de WK Afstanden in Thialf. Dat heeft bondscoach Johan de Wit bevestigd aan schaatsen.nl.

De Japanse schaatsbond heeft de rekensom gemaakt dat er bij beide toernooien geen noodzaak is om te komen. Er staan geen kwalificatieplekken voor grote toernooien op het spel, maar ook de veiligheid van de 'bubbel' in Thialf is niet gegarandeerd.

Vorige week liet De Wit al weten dat er met verbazing wordt gekeken naar bijvoorbeeld het gebruik van mondkapjes. Bij sommigen bungelt het mondkapje voor de kin, anderen laten hun neus vrij. Daardoor voelden de Japanners alleen maar meer aarzeling om naar Europa af te reizen, volgens De Wit. "De perceptie bij ons is zo anders, ik kan dat niet uitleggen."

Begrip en teleurstelling

De Wit had dus al twijfels, maar is desondanks zeer teleurgesteld. "Natuurlijk ben ik heel erg teleurgesteld dat we geen internationale wedstrijden kunnen rijden dit jaar, maar we moeten er niet te lang in blijven hangen."

Vorige week schatte De Wit al in dat de kleins klein zou zijn dat z'n schaatsers naar Europa zouden afreizen.