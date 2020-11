Frappart krijgt ook primeur in Champions League als eerste vrouwelijke arbiter

Voor het eerst in de historie van de Champions League voor mannen zal een vrouwelijke arbiter een wedstrijd leiden. Stéphanie Frappart krijgt de primeur en is aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd Juventus-Dinamo Kiev van aanstaande woensdag.

De 36-jarige Frappart was al de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Franse competitie, waar ze inmiddels achttien wedstrijden heeft gefloten. De Française maakte veel indruk en dat viel de UEFA ook op. Ze kreeg dit jaar de leiding over het duel om de Europese Supercup (Liverpool-Chelsea) en ze mocht al drie wedstrijden in de Europa League fluiten.

Het Juventus van Matthijs de Ligt zit naast Dinamo Kiev in een groep met FC Barcelona (Ronald Koeman en Frenkie de Jong) en Ferencváros en is al geplaatst voor de volgende ronde.

FC Barcelona en Juventus strijden, met nog twee wedstrijden te spelen, om de eerste plaats in de groep. Kiev en Ferencváros vechten uit welke club derde eindigt en doorstroomt naar de Europa League.