Man (19) doodgestoken op parkeerterrein naast school in Lelystad

Bij een steekincident op het parkeerterrein naast het ROC Flevoland in Lelystad is een 19-jarige man omgekomen. De man uit Almere werd afgelopen nacht ernstig gewond aangetroffen in een auto en overleed in het ziekenhuis, schrijft Omroep Flevoland.

De politie ging even voor middernacht af op de melding van een steekincident aan het Agorawagenplein, pal naast de mbo-school. Agenten troffen een 21-jarige man uit Almere aan bij het zwaargewonde slachtoffer. Deze man is aangehouden, zijn rol bij het incident wordt onderzocht.

De politie bekijkt of de dood van de 19-jarige man iets te maken heeft met een ruzie bij het station in Lelystad, die vlak voor de steekincident werd gemeld. De recherche is op zoek naar getuigen.