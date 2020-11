30 jaar voor man die autohandelaar liquideerde en granaataanslagen pleegde

Een 23-jarige man uit Nijmegen moet 30 jaar de gevangenis in. Hij liquideerde een autohandelaar in 2018 en is volgens de rechtbank verantwoordelijk voor een reeks aanslagen in Oss, Eindhoven en Haarlem. Dennie van der Z. stak zeven woningen in brand en pleegde twee keer een aanslag met een granaat.

De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechter zei in het vonnis dat Van der Z. 20 jaar krijgt voor de liquidatie en 15 jaar had verdiend voor de aanslagen. In Nederland geldt echter een maximum van 30 jaar gevangenisstraf, of een rechter moet iemand levenslang laten opsluiten, vandaar dat de straf op 30 jaar uitkomt.

Over het motief achter de misdaden heeft Van der Z. niets willen zeggen. Hij ontkent betrokkenheid. Volgens de rechter zijn er genoeg aanwijzingen om de moord op de 51-jarige autohandelaar Henk Baum te betitelen als liquidatie. Hij kende zijn slachtoffer niet en kreeg geld voor de moord.

Henk Baum werd doodgeschoten onder een brug bij Schaijk: