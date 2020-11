Omstreden Frans wetsvoorstel over filmen politieoptreden omgegooid

Het artikel moest de privacy en veiligheid van agenten beschermen. Dat hoopte de regering te bereiken door een verbod in te stellen op het uitzenden van beelden die agenten herkenbaar weergeven en hen door publicatie ervan in gevaar brengt.

Dat bleek ook vorige week. Vier agenten zijn aangeklaagd, nadat er videobeelden waren opgedoken waarop te zien is dat ze een zwarte man mishandelen in een opnamestudio in Parijs. Ook president Macron sprak er zijn afschuw over uit.

Zaterdag gingen in Parijs en andere Franse steden meer dan 100.000 mensen de straat op om tegen artikel 24 te demonstreren en ook tegen politiegeweld in het algemeen. Alleen al in Parijs waren het er 46.000.

De aanpassing van het omstreden artikel is besproken met president Macron. Correspondent Frank Renout ziet het als een knieval van Macron dat het artikel onder druk van de publieke opinie wordt herschreven.