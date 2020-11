Overvolle migrantenopvang in haven Gran Canaria ontruimd

In de haven van Arguineguín op Gran Canaria is een migrantenkamp ontruimd. Ruim 800 migranten zijn verplaatst naar andere opvanglocaties, op Gran Canaria zelf of andere Canarische eilanden.

De tenten op de kade werden in augustus neergezet en waren bedoeld voor maximaal 400 migranten. Ze werden daar geregistreerd en getest op het coronavirus.

Op het hoogtepunt, half november, verbleven er 2600 migranten. Daardoor waren er te weinig sanitaire voorzieningen en veel migranten hadden alleen een dunne deken om te slapen. Ook waren er verhalen van mensen die drie weken in de haven verbleven, hoewel er een wettelijk maximum geldt van 72 uur.

De beroerde omstandigheden leidden tot kritiek van mensenrechtenorganisaties en de Spaanse ombudsman, die het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg om de faciliteit "onmiddellijk" te sluiten.

Honderden doden bij overtocht

Dit jaar hebben al zeker 20.000 migranten vanuit Afrika de oversteek gemaakt naar de Canarische Eilanden. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er ruim 2500, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. Die heeft becijferd dat er dit jaar al zeker 500 mensen zijn verdronken bij de overtocht. De kortste afstand tussen de archipel en het Afrikaanse vasteland is zo'n 100 kilometer.

Volgens de politie op de eilanden is zo'n 70 procent van de migranten afkomstig uit Marokko, meldt de krant El Pais. Van die groep vertrok zo'n 70 procent uit de haven van Dakhla, in de Westelijke Sahara.