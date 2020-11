Debutant Zonneveld plaatst zich als elfde Nederlander voor WK darts

Darter Niels Zonneveld heeft zich als elfde Nederlander voor het WK darts geplaatst. In de beslissende kwalificatieronde versloeg Zonneveld de Duitser Martin Schindler met 7-4. Daarmee zal Zonneveld debuteren op het meest prestigieuze dartstoernooi.

Eerder in de kwalificatiereeks versloeg de 22-jarige Nederlander de Pool Krzysztof Kciuk met 6-3, daarna was landgenoot Jelle Klaassen met 6-4 aan de beurt. In 2016 bereikte Klaassen nog de halve finale in Alexandra Palace, dit jaar zal de 36-jarige darter ontbreken.

Met de kwalificatie zet Zonneveld zijn goede vorm voort. Tijdens de Players Championship Finals van vorige week wist de 22-jarige Zonneveld nog James Wade met 6-3 te verslaan. Een ronde later werd hij opzijgezet door Dirk van Duijvenbode. Michael van Gerwen won het toernooi.