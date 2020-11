Duitse voetbalbond hakt knoop door: Löw blijft bondscoach

Joachim Löw blijft bondscoach van het Duitse nationale elftal. Dat heeft het bestuur van de Duitse voetbalbond DFB laten weten na een uitgebreide evaluatie.

De positie van de 60-jarige Löw stond ter discussie na een reeks matige resultaten. Dit jaar won Duitsland slechts drie van zijn acht interlands. Dieptepunt was de 6-0 nederlaag tegen Spanje in de Nations League, twee weken geleden.

"Samen richten we onze blik doelgericht op de voorbereiding op het EK van volgend jaar", aldus de DFB. "De bondscoach zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om met het team een geweldig EK 2021 te spelen."

Bondscoach sinds 2006

Löw is al meer dan veertien jaar bondscoach van Duitsland, waarmee hij in 2014 de wereldtitel behaalde. De afgelopen jaren zijn de resultaten minder: op het WK van 2018 werden de Duitsers in de groepsfase uitgeschakeld, in de Nations League werd Duitsland vorig jaar laatste in een poule met Nederland en Frankrijk.

Dit jaar eindigde de Mannschaft als tweede in de Nations League-poule, maar de 6-0 oorwassing in Spanje - de grootste nederlaag sinds 1931 - leidde tot een golf van kritiek op het functioneren van de coach.

Met de verklaring van de DFB kan Löw zich nu opmaken voor zijn zevende grote toernooi als bondscoach. Hij heeft een contract tot en met 2022.