Australië weert buitenlanders vanwege corona, maar economie kan niet zonder ze

Als één van de eerste landen ter wereld sloot Australië de internationale grenzen. Dat moest corona buiten de deur houden. Voor backpackers, migranten en tijdelijke bewoners is er ook geen financiële hulp in moeilijke tijden, terwijl het land ze economisch gezien eigenlijk niet kan missen.

Premier Scott Morrison aarzelde in april geen moment om tijdelijke migranten terug te sturen naar hun land van herkomst. "In goede tijden is het prachtig om hier bezoekers te hebben. Maar nu is het tijd om naar huis te gaan. Terug naar je eigen land, waar je de hulp kunt krijgen die je nodig hebt. Australië zorgt voor Australiërs", zei hij.

Boeren kunnen niet alles oogsten

Het strenge grens- en visumbeleid levert Australië echter economische problemen op, voor zowel tijdelijke inwoners als voor de Australiërs zelf. De buitenlanders doen werk dat Australiërs niet kunnen of willen doen; ze werken in keukens of plukken groenten en fruit op de boerderijen. En hun uitgaven zijn weer goed voor de economie.

Boeren hebben nu onvoldoende mankracht om te oogsten, vertelt Guy Gaeta. Hij is kersenboer en voorzitter van de Vereniging van Boeren in de deelstaat New South Wales. "Je kunt misschien de helft van het fruit plukken. De rest zie je wegrotten. Dat ga je merken aan de prijzen in de supermarkt."