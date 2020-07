Britse pubs weer open: 'Ik heb alleen geen zin om politieagent te spelen'

AFP

Sluit je de pubs, dan doe je het licht uit in de Engelse ziel. Ruim 100 dagen konden Engelsen niet naar de kroeg, maar na maanden onzekerheid konden veel cafés vandaag de deuren weer openen. Al zijn er onder medische experts ook zorgen of dit niet te vroeg komt: het coronagevaar is in Groot-Brittannië nog niet geweken. Naast pubs kunnen ook restaurants, hotels en kappers weer open. Bij de Bread and Roses, een pub in het Zuid-Londense Clapham, stond rond het middaguur al een kleine rij. Veel buurtbewoners konden niet wachten om een slok te nemen van een vers getapt biertje. Eigenaar Rebecca Pryle is opgelucht dat het eindelijk weer mag, al is ze ook nerveus. "Je weet toch niet helemaal wat er op je afkomt. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om aan alle eisen te voldoen. En het voelt toch een stuk minder vrij, totaal niet zoals we in onze pubcultuur gewend zijn", zegt ze. Toch overheerst bij de eerste bezoekers de blijdschap, nu ze weer naar de pub mogen:

Al het barpersoneel draagt spatschermen voor het gezicht, je moet van te voren reserveren en aan de bar zitten is niet meer mogelijk. Op de vloer van de pub staan stickers waarop staat dat je minimaal een meter afstand moet houden en overal hangen pompjes om je handen te desinfecteren.

Quote Afspreken met vrienden, lachen, soms iets teveel drinken. Ja, dat heb ik wel gemist. Bezoeker Bread and Roses, Clapham

De eerste klanten zijn desondanks blij dat ze weer naar binnen kunnen. "Ik ben geboren in de pub", zegt een studente. "Ik spreek hier altijd af. 's Avonds, in het weekend. Het was vreselijk dat we hier niet meer heen konden. Dus ja, ik ben dolgelukkig dat het weer kan." "Het is echt onderdeel van de Britse cultuur", zegt een man die met z'n vrouw een donkere pale ale bestelt. "Afspreken met vrienden, lachen, soms iets teveel drinken. Ja, dat heb ik wel gemist." Volgens Pryle was het bittere noodzaak dat de horeca weer open mocht. Het werd steeds moeilijker voor veel pubs om niet kopje onder te gaan. "Ik ken al heel wat pubs die dit moment niet eens meer gered hebben en al failliet zijn. Nog langer wachten zou echt desastreuze gevolgen hebben." Van 2 naar 1 meter afstand Premier Johnson is duidelijk voor de economische druk gezwicht. Nog langer alles gesloten houden, zou de Britse economie alleen maar meer schade berokkenen, redeneerde hij. Mede daarom besloot Johnson vorige week de 2-meter-afstandsregel te reduceren tot 1 meter, juist om de horeca tegemoet te komen. In totaal werken er drie miljoen mensen in de sector.

Quote En als mensen dronken worden? Dan gooien we ze er uit. Ik heb alleen geen zin om de hele tijd politieagent te spelen. Rebecca Pryle, eigenaar Bread en Roses