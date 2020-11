PEC-aanvoerder Lam vier wedstrijden geschorst voor slaande beweging

Thomas Lam heeft een schorsing van vier wedstrijden, plus één voorwaardelijk, opgelegd gekregen voor zijn rode kaart tegen VVV-Venlo. De aanvoerder van PEC Zwolle mist daardoor de duels met Vitesse, Ajax, Excelsior (KNVB-beker) en FC Emmen.

Lam maakte in de blessuretijd van het treffen met VVV (2-2) een slaande beweging in duel met Giorgos Giakoumakis en moest vertrekken. De schorsing valt hoger uit omdat de Fins international nog een voorwaardelijke schorsing van één duel had openstaan van zijn rode kaart tegen AZ, eerder dit seizoen.

Het is sowieso niet het seizoen van Lam. De PEC-captain werd, naast zijn twee rode kaarten, een maand geleden tegen FC Twente nog voor rust gewisseld nadat hij twee tegendoelpunten had veroorzaakt.