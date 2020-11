Klopp positief over herstel Van Dijk aan vooravond 'close game' tegen Ajax

De Boer hoopt dat Van Dijk in mei weer wedstrijden kan spelen, zodat hij op tijd klaar is voor het EK van komende zomer.

Oranje-bondscoach Frank de Boer stelde zondagavond in Studio Voetbal al dat het herstel van Van Dijk, die vorige maand snel nadat hij geblesseerd was geraakt een operatie onderging, goed verloopt.

Liverpool kan tegen Ajax naast Van Dijk eveneens niet beschikken over Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcântara, Naby Keïta en Xherdan Shaqiri. Aanvoerder Jordan Henderson is wel fit genoeg om te spelen.

"Ajax doet het de laatste tijd heel goed. Ze gaan zo'n beetje fluitend door de eredivisie. Ze halen goede resultaten, met goed spel. Het is een goed elftal, met veel talent."

Volgens Klopp staat zijn ploeg tegen Ajax een close game te wachten. De Duitse coach is onder de indruk van de vorm waarin de Amsterdammers momenteel verkeren.

De lange lijst aan geblesseerden betekent volgens Klopp dat hij niet de kans heeft om spelers te sparen of te rouleren met het oog op het drukke speelschema van Liverpool.

"We hebben niet genoeg fitte spelers om bepaalde competities voorrang te geven", zei Klopp, die met zijn ploeg bij een gelijkspel tegen Ajax zeker is van overwintering in de Champions League.

"Een goed resultaat zou ons in deze drukke tijd natuurlijk geweldig helpen. Maar zo kijk ik er nu nog niet naar. Dat zou betekenen dat ik al rekening houd met drie punten tegen Ajax. Het wordt een belangrijke wedstrijd, tegen een goede tegenstander."