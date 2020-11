Formule 1-podcast #18: 'Cockpitbescherming heeft mijn leven ook gered'

En dat mag een wonder genoemd worden. "Het was één grote explosie" zegt Van Kalmthout. De Indycar-coureur vroeg zich meteen af hoe Grosjean uit de brandende auto moest komen.

De Fransman Grosjean crashte vlak na de start van de Grand Prix van Bahrein op verschrikkelijke wijze. Hij verloor op hoge snelheid de controle over de Haas-bolide en belandde hard in de vangrail. Zijn auto vloog meteen in brand en Grosjean ontsnapte ternauwernood aan de dood.

De 20-jarige Van Kalmthout heeft zijn eerste seizoen in de Indycar erop zitten en vertelt dat ook hij zijn leven misschien wel te danken heeft aan nieuwe veiligheidsmaatregelen. Hij legt uit dat er in de Amerikaanse raceklasse dit seizoen voor het eerst met een 'aeroscreen' wordt gereden. Dat is een vergelijkbare veiligheidsmaatregel als de halo uit de Formule 1.

De crash van Formule 1-coureur Romain Grosjean is ongetwijfeld het meest besproken sportmoment van het afgelopen weekend. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat het voorval wordt besproken in de Formule 1-podcast.

De Fransman klimt uiteindelijk na bijna dertig seconden uit zijn brandende bolide en volgens Jan Lammers speelde de adrenaline daarin een grote rol. "Je ziet niets, hebt totaal geen idee van je omgeving, je oriëntatie is compleet weg, het is puur intuïtief dat je al die handelingen moet verrichten. Het was heel bijzonder."

Herhaling van de beelden

De beelden van het ongeluk werden op televisie herhaald, tot woede van Renault-coureur Daniel Ricciardo. Volgens hem was het niet respectvol. "Ik denk dat één replay wel genoeg was geweest", zegt Van Kalmthout. Hij wijst op de vele kijkers die thuis voor de buis ook willen weten wat er gebeurt.

Lammers vindt de opmerking van Ricciardo inconsequent. De oud-Formule 1-coureur is van mening dat sport tegenwoordig entertainment is en vindt het daarom niet gek dat spectaculaire beelden veelvuldig worden getoond. "Ze laten ook zien dat Grosjean in de safetycar zit. Als ik familie zou zijn, dan zou ik me helemaal gek maken als ik niet zou zien wat er gebeurt."