Kabinet denkt na over beperken parkeren bij winkels

Het kabinet denkt na over het inperken van de parkeertijd bij winkelcentra. Dat zou een oplossing kunnen zijn bij het terugdringen van grote drukte in winkelcentra.

Afgelopen weekend leidde Black Friday tot lange rijen en veel te drukke straten. Burgemeesters in grote steden waaronder Rotterdam lieten winkels eerder hun deuren sluiten. Met het oog op de decembermaand die nog komt, bekijkt het kabinet wat nog meer kan helpen om grote drukte tegen te gaan.

Daarom laat het kabinet juristen bekijken of de parkeertijden in winkelcentra bijvoorbeeld per auto kunnen worden bekort, of dat sommige parkeergarages tijdelijk dicht kunnen. Idee is dat als mensen nog maar twee of drie uur mogen parkeren, de drukte voor een deel kan worden tegengegaan.

Veel te druk

Afgelopen weekend was het in elk geval veel te druk, erkennen de ministers Grapperhaus en De Jonge. Grapperhaus vindt dat de burgemeesters goed hebben opgetreden.

"Je kunt mensen niet verbieden om kerstinkopen te doen", zegt minister Grapperhaus, maar met de feestdagen nog voor de boeg roept het kabinet wel mensen op om goed na te denken. "Zodra je merkt dat het druk is: ga terug."

Vanavond in het Veiligheidsberaad spreken burgemeesters en kabinet verder door over maatregelen om mensen te ontmoedigen massaal te gaan winkelen.

Het kabinet zou met het beperken van de parkeervoorzieningen vooral dagjesmensen willen ontmoedigen om lange tijd naar een winkelcentrum te komen. Regionale en lokale bezoekers op de fiets of te voet kunnen op die manier wel gewoon naar hun winkels.

Kijk hier wat de ministers Grapperhaus en De Jonge over de drukte van afgelopen weekend zeiden: